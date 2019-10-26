5 لاعبين يعودون إلى ريال مدريد في الفترة المقبلة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن عودة 5 من نجوم ريال مدريد المعارين في الفترة المقبلة إلى صفوف الفريق.

وأوضحت أن اللاعبين هم الياباني تاكيفوسا كوبو من ريال مايوركا، والإسباني داني سيبايوس من آرسنال، والمغربي أشرف حكيمي من بروسيا دورتموند، والإسباني سيرجيو ريغيلون من إشبيلية، والنرويجي مارتن أوديغارد من ريال سوسيداد.

ولن تكون خزينة ريال مدريد أي جزء من المال؛ فيما لن يكون من الضروري التعاقد مع أي لاعب في يناير، ولأنه في يونيو المقبل يمكن تركيز كل الجهود الاقتصادية في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.