على خلفية احتجاجات لبنان.. استقالة نائبين من تكتل تابع لرئيس الجمهورية

بيروت(صدى):

صرح النائبان نعمة أفرام وشامل روكز بأنّهما أصبحا خارج تكتل ” لبنان القوي ” ، الذي شكله حزب التيار الوطني الحر الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال أفرام: ” أؤيد مطالب اللبنانيين وأشكرهم لأنهم أظهروا لنا أجمل صورة للبنان ” .

وأضاف: ” منذ فترة اتخذت مواقف متميّزة عن مواقف التكتل الذي أنتمي إليه، ولا أوافق على طريقة معالجة الأزمة من خلال الورقة الإصلاحية، لذلك أطالب باستقالة الحكومة ” .

فيما قال الجنرال شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية: ” لا أجتمع مع هذا التكتل منذ الموازنة ومنذ المس بحقوق العسكريين ” .

وتستمر الاحتجاجات في لبنان، مطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة واسترداد الأموال العامة المنهوبة من قبل مسؤولين ووزراء في السلطة منذ 1990 وحتى اليوم.