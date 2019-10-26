  • السبت 26

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. على خلفية احتجاجات لبنان.. استقالة نائبين من تكتل تابع لرئيس الجمهورية

على خلفية احتجاجات لبنان.. استقالة نائبين من تكتل تابع لرئيس الجمهورية

على خلفية احتجاجات لبنان.. استقالة نائبين من تكتل تابع لرئيس الجمهورية
بيروت(صدى):

صرح النائبان نعمة أفرام وشامل روكز بأنّهما أصبحا خارج تكتل ” لبنان القوي ” ، الذي شكله حزب التيار الوطني الحر الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال أفرام: ” أؤيد مطالب اللبنانيين وأشكرهم لأنهم أظهروا لنا أجمل صورة للبنان ” .

وأضاف: ” منذ فترة اتخذت مواقف متميّزة عن مواقف التكتل الذي أنتمي إليه، ولا أوافق على طريقة معالجة الأزمة من خلال الورقة الإصلاحية، لذلك أطالب باستقالة الحكومة ” .

فيما قال الجنرال شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية: ” لا أجتمع مع هذا التكتل منذ الموازنة ومنذ المس بحقوق العسكريين ” .

وتستمر الاحتجاجات في لبنان، مطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة واسترداد الأموال العامة المنهوبة من قبل مسؤولين ووزراء في السلطة منذ 1990 وحتى اليوم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *