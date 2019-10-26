دراسة طبية.. أعراض «النوم القهري»  تتحسن مع مرور الوقت 

الرياض(صدى):

نفت دراسة طبية أجراها المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود الاعتقاد السائد بخصوص أعراض مرض النوم القهري من النوع الأول “المصحوب بشلل اليقظة” دائمة.

وأوضحت الدراسة أن أعراض المرض تتحسن مع مرور الوقت، لا سيما أن المرض مناعي يسبب نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها، وشلل اليقظة، والجاثوم، وهلوسة بداية أو نهاية النوم، وتقطع النوم الليل، والقابلية لزيادة الوزن.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 42% من المرضى أوقفوا الأدوية دون ظهور أعراض الشلل، بينما انخفض معدل النعاس بشكل إحصائي مهم، وزادت نسبة من يحصلون على نوم ليل جيد من 16-40%.