العفو عن المرابطين المدعى عليهم في بعض القضايا

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن صدور توجيهات بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين على الحد الجنوبي، والمشاركين في الداخل اليمني والمشاركين من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة.

وأوضحت أن العفو شاملا لجميع الجرائم التي وقعت قبل صدور العفو، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم؛ فيما أصدرت النيابة العامة توجيهات لكافة الفروع والدوائر بضرورة اعتماد التوجيه.