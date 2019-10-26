قريبا.. خدمة جديدة لنقل ملكية المركبات إلكترونيا عبر «أبشر»
يطرح نظام أبشر قريباً خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد التي تسمح للمالك بإجراء المبايعة عبر النظام دون مراجعة المكاتب الخاصة أو معارض السيارات .
ولا تشترط الخدمة الجديدة سوا أن تكون هوية طرفي المبايعة واستمارة المركبة ساريتين ، وتتاح الخدمة أمام المواطنين والمقيمين .
أما معارض السيارات ستواصل استقبال عملية نقل الملكيات الخاصة بالأعمال من المؤسسات والشركات .
ويأتي هذا ضمن مجموعة الخدمات التي يقدمها نظام أبشر للمركبات كخدمة تغيير رقم لوحة المركبة ، أو الإستعلام عن صلاحية رخصة السير عبر رقم اللوحة وغيرها .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 3 دقائق
راح فيها الشريطي شليويح