قريبا.. خدمة جديدة لنقل ملكية المركبات إلكترونيا عبر «أبشر»

علي القحطاني(صدى):

يطرح نظام أبشر قريباً خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد التي تسمح للمالك بإجراء المبايعة عبر النظام دون مراجعة المكاتب الخاصة أو معارض السيارات .

ولا تشترط الخدمة الجديدة سوا أن تكون هوية طرفي المبايعة واستمارة المركبة ساريتين ، وتتاح الخدمة أمام المواطنين والمقيمين .

أما معارض السيارات ستواصل استقبال عملية نقل الملكيات الخاصة بالأعمال من المؤسسات والشركات .

ويأتي هذا ضمن مجموعة الخدمات التي يقدمها نظام أبشر للمركبات كخدمة تغيير رقم لوحة المركبة ، أو الإستعلام عن صلاحية رخصة السير عبر رقم اللوحة وغيرها .