إزالة الجير من الأسنان بطرق طبيعية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير منا من جير الأسنان ،الأمر الذي يدفعنا للبحث عن وسائل عديدة لإزالته من أجل الحصول على ابتسامة بيضاء لامعة، من بينها الليزر أو شرائط التبييض، التي ما تكون لها انعكاسات سلبية.

ونلجأ غالبا لإزالة الجير بوسائل طبيعية، مما يدفعنا للاستغناء الفوري عن المبيضات الصناعية، ومنها على سبيل المثال، بيكربونات الصوديوم التي تتمتع بخاصية كاشطة ما يجعلها ناجحة لإزالة الجير، بالإضافة إلى أن لخل التفاح نفس الفاعلية لاحتوائه على حمض الخليك ما يقضي على بكتيريا الأسنان.

ويعتبر الفحم إحدى الوسائل الطبيعية، إذ يحلل المواد المسببة لتغير لون الأسنان وذلك عبر طحنه ووضعه على فرشاة الأسنان، بالإضافة إلى قشور الفواكه، والبندورة والفراولة، والملح، والتفاح وزيت جوز الهند، وبذور السمسم.