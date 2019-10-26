إقرار قانونية المساءلة لعزل ترامب

واشنطن(صدى):

قضت قاضية أمريكية، أمس الجمعة، بقانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، كما رفضت القاضية بيرل هويل دفاع الجمهوريين، الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق.

وأمرت القاضية إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016؛ فيما يمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة، وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت.

ومنحت القاضية وزارة العدل الأمريكية مهلة حتى 30 أكتوبر، لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير مولر؛ بينما وصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه: ” ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون “.