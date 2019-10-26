بالفيديو.. لحظة سقوط امرأة على قضبان القطار بسبب انشغالها بالهاتف

مدريد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط امرأة فوق قضبان القطار، بإحدى محطات المترو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأبرز ” الفيديو ” الركاب وهم ينتظرون القطار حتى ظهرت أضواؤه، فنهض الركاب استعدادًا لركوب القطار، ومن بينهم تلك الراكبة التي التصقت عيناها بشاشة الجوال.

وسارت المرأة حتى حافة الرصيف ثم أكملت طريقها دون أن تدري، حتى سقطت على القضبان لحظة اقتراب القطار، فأسرع الركاب محاولين إنقاذها.

وتم إنقاذ الراكبة من الموت دهسًا تحت عجلات القطار، وقام مسؤولو مترو مدريد ببث الفيديو عبر مواقع التواصل بهدف توعية الركاب.