فيديو مثير لعراك وصفع متبادل بين السفير اليمني ومندوب اليمن بالجامعة العربية

القاهرة(صدى):

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام ، إذ وثق عراك وصفع متبادل بين سفير اليمن بالقاهرة والمستشار بمندوبية اليمن بالجامعة العربية ، على هامش زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور لمصر .

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة بالفندق الذي تواجدوا به، مشاحنة بين السفير محمد مارم والمستشار محمدمعوضه ، إذ قام الأول بصفع مستشاره فجأة ليرد عبه الآخر بمثلها .

كما شوهد “مارم ” وهو ينحني على الأرض ليلتقط نظارته التي سقطت بفعل الصفة ، فيما تدخل باقي الأطراف لمحاولة تهدئتهما .

وأثار الحدث هجوم كبير عليهما من جانب اليمنيين ورواد مواقع التواصل ، مؤكدين أن ما حدث لا يرقى بأي حال لمستوى رجال الدولة والدبلوماسيين في البلاد واصفين ما حدث بالسفاهة والإستهتار برمزية مناصب الدولة .