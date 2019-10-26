المبالغة في رسم الحدود

أود أن أسأل أولئك الأشخاص الذين يبالغون في رسم مساحتهم الخاصة وقد أحكموا إغلاق الباب في وجه من يود التقرب منهم ، أولئك المنزوين وسط جمعٍ الناس ، ومن تقرب منهم ابتعدوا عنه !

مالسر ؟ مالفكرة التي تخفيها بابتعادك

هل حدث تصادم بينك وبين أحدهم فيما سبق ؟؟

هل تأذيت ممن حولك ؛ ولهذا أخذت موقفاً حيادياً كهذا ؟

هل ترى بأن أصابعك متساوية ؟

وهل الناس ستكون متساوية في تعاملها معك ؟

تحجيم مساحتك بشكل معقول لا بأس به ولكن المبالغة ستكون باعتقادي ذا تأثيراً سلبياً عليك مستقبلاً

فكلما ابتعدت كلما قلت مهاراتك في التواصل مع الناس

وكلما ضعف لديك جانب فهم الشخصيات المختلفة

وقد تضطر مستقبلاً أن تتعامل مع شخصية تحتاج فرداً قد رآها مسبقاً في عدة أشخاص وقد فهم مفاتِح الدخول إليها ومفاتح الأمان والسلام وقد تستغرب : مفاتح الخروج أيضاً !!

نعم فبعض الشخصيات نحتاج إلى شفرة الخروج حتى تنتهي علاقتنا معهم بسلام .. !

إذا الإنعزال ورسم الحدود عليه أن يكون بشكلٍ متوازن لا يطغى على نفسك فيسحبها بعيداً ولا يطغى على الآخرين فيمحوهم من دائرتك ، لا تبتعد فتُنسَى و لا تقترب فتصبح مزعجاً مملاً ..

وتذكر أن مخالطة الناس أمر لابد منه في الحياة ، تعلم كيف تخالطهم و متى ..!