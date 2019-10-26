قرقاش: اتفاق الرياض يجعل اليمن مقبل على مرحلة جديدة

نايف السالم(صدى):

أثنى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على جهود المملكة المبذولة للوصول إلى اتفاق الرياض.

وقال قرقاش: إن المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية.

وتابع: من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف.

يذكر أن المملكة نجحت في التوصل لإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي لتوحيد الصف وتلبية إحتياجات المواطنين المعيشية سيتم توقيعه في الرياض قريباً .

ومن المقرر أن يشرف التحالف العربي بقيادة المملكة على لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض بمجرد التوقيع عليه .

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