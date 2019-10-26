تفاصيل محاكمة رجل اغتصب امرأتين 25 مرة

أبو ظبي(صدى):

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف إفريقي، استدرج أكثر من امرأة عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وهددهن بسلاح أبيض قبل أن يغتصبهن في شقته، وتمادى في إحدى جرائمه، لدرجة إجبار إحدى ضحاياه على تناول طعام حيوانات.

ورفض المتهم الدفاع عن نفسه، رغم خطورة التهم الموجهة إليه، وهي خطف نساء واغتصابهن، وارتكاب ممارسات غريبة، لا تصدر إلا من شخص مضطرب نفسياً.

وكانت امرأتان أوروبيتان اتهمتاه باغتصابهما 25 مرة، واكتفى فقط بالإنكار دون تقديم تفسير مقنع لكل الأدلة التي بحوزة النيابة ضده.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات في قضية أخرى، كانت ضحيتها امرأة أوروبية 53 عاماً، استدرجها بالطريقة ذاتها، واغتصبها أكثر من 20 مرة.