رفع عقوبة «بوعشرين» إلى السجن 15 عامًا في تهم اتجار بالبشر وجرائم جنسية

مليكة فؤاد(صدى):

قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، رفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 عامًا بدلا من 12 بتهم عدة بينها الاتجار بالبشر، إضافة إلى جرائم جنسية.

ومن جانبه حاول بوعشرين الدفاع عن نفسه متسائلا : «كيف يصح ويعقل أن أُتهم بجريمتين، هي من أحقر الجرائم، وهما الاتجار بالبشر والاغتصاب، في غياب أي دليل يثبت ذلك».

ومن التهم الموجهة إلى الصحافي المغربي ، الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتكه العرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، وارتكاب جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل التصوير والتسجيل.

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