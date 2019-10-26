من بينهم حسين عبدالغني..7 لاعبين أهلاويين مستبعدين من لقاء الحزم

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر استبعاد مدرب الاهلي السويسري كريستيان لسبعة لاعبين، عن قائمته المغادرة لملاقاة الحزم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمنت قائمة المستبعدين كل من: حسين عبدالغني ،علي الأسمري ،يوسف الحربي، يزيد البكر، محمد المجحد، سلطان مندش، وباسم العطاالله.

وكان الفريق الأهلاوي غادر أمس بقائمة شهدت تواجد البرازيلي جوزيف دي سوزا عقب شفائه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة.