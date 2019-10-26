بعدما أوهمته بليلة حمراء.. سيدة تستدرج رجل دين لسرقته!

القاهرة(صدى):

أوهمت سيدة مصرية رجل دين، تعرفت إليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقضاء ليلة حمراء، واستعانت بـ 6 أشخاص لسرقته.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا من رجل الدين يفيد بتعرضه للسرقه، وأدلى بأوصاف السيدة،موضحا أنه تعرف عليها عن طريق فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها.

واستكمل رجل الدين أن السيدة أخبرته بنشوب مشاكل مع زوجها فقام بالاتفاق معها على مقابلتها، وعند وصوله الشقة فوجئ بأشخاص يبلغونه أنهم أهلها واستولوا منه على ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة استدرجت رجل الدين بحساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي، وظلت تتحدث معه حتى اتفقا على التقابل لقضاء ليلة حمراء وممارسة الجنس معها.

وكانت السيدة قد اختلقت سيناريو، حيث وجد رجل الدين نفسه أمام عدد من الرجال يخبرونه بأنهم أهل الفتاة وأنهم سيقتلونه إذا تفوه بكلمة واحدة، وهددوه بفضحه إذا تحدث إلى الشرطة، واستولوا على 6 آلاف جنيها مصريا منه.