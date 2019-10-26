بعد إقالة سييرا..دا كوستا وبريجوفيتش مستمران في الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أعلن المحترف المغربي مروان دا كوستا والصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعبا نادي الاتحاد، استمرارهما في الفريق، وإلغاء قرارهما بترك الفريق في يناير المقبل.

ويأتي تراجع اللاعبين عن ترك الفريق بعد إقالة المدرب لويس سييرا، حيث حدثت بينهم مشاكل، ما دعا المدرب التشيلي إلى عدم إشراكهما في المباريات.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قد قررت إقالة سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة، مؤكدة أن القرار جاء كمصلحة للنتائج السلبية التي حققها الفريق.

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