بالصور.. أول عارضة أزياء محجبة في العالم تشارك في موسم الرياض 2019

علي القحطاني(صدى):

تشارك أشهر عارضة أزياء محجبة في العالم، في حلقة مناقشة حول مستقبل الموضة في المملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتصل العارضة الأمريكية ذات الأصول الصومالية حليمة عدن، إلى المملكة في بداية الشهر المقبل، إذ أعربت عن حماسها لهذا الحدث.

يشار إلى أن حليمة تبلغ 22 عامًا من العمر، وهي أول عارضة محجبة تشارك في مسابقة جمالية بالولايات المتحدة، وقد ولدت في كينيا داخل مخيّم للاجئين عاشت فيه حتى بلوغها السادسة من العمر ثم انتقلت بعد ذلك مع عائلتها إلى أمريكا.