معلومات جديدة عن الفتاة السورية التي اقتادتها موالين لتركيا «ع الذبح»

دمشق(صدى):

أظهرت صور جديدة نشرها أحد الناشطين بسوريا، الفتاة الأسيرة التي اقتادتها عناصر موالية لتركيا، على الذبح.

وظهرت الفتاة جالسة فيما تجمهر حولها عدد من عناصر الجيش الوطني، فيما كشفت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة الكردية بعض التفاصيل حول المقاتلة المذكورة.

وقالت إنه «بتاريخ 21 أكتوبر، وفي تمام الساعة 21.00 شنت القوات التركية هجوماً على قرية مشرافة التابعة لناحية عين عيسى، ما أدى إلى نشوب اشتباكات، حيث أصيبت جيجك كوباني، ووقعت أسيرة في أيدي فصائل أردوغان».

وأشارت إلى أنها من مواليد عين العرب، وشاركت في المعارك ضد داعش، ثم التحقت مؤخرًا للقتال ضد العناصر التركية.

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