بالفيديو.. ليلة موسيقية مبهجة للجاليتين الباكستانية والهندية في بوليفارد الرياض

علي القحطاني(صدى):

شهد موسم الرياض، ليلة موسيقية مبهجة للجاليتين الباكستانية والهندية ضمن ليالي الرياض العالمية في بوليفارد الرياض، وذلك مساء الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، حضورًا كبيرًا من الجمهور الذين تفاعلوا بشدة مع الأغاني والموسيقى، في الليلة التي أحياها النجمين عاطف أسلم وراحت فتح علي.

ليلة موسيقية مبهجة للجاليتين الباكستانية والهندية ضمن #ليالي_الرياض_العالمية في #بوليفارد_الرياض شهدت حضوراً كبيراً، وأحياها النجمين عاطف أسلم وراحت فتح علي#موسم_الرياض pic.twitter.com/AU0ew7YfGT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 25, 2019