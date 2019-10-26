المرور: استخدام أكتاف الطريق للتجاوز مخالفة ولها عقوبتها

علي القحطاني(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، من استخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا السلوك يعد مخالفة مرورية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت أن الآثار المترتبة على هذه المخالفة تتمثل في: احتمال وقوع حادث، إرباك حركة السير، تعطيل سير مركبات الطوارئ.

يشار إلى أن جدول المخالفات المرورية رقم (٥) تضمن غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، لعدد من المخالفات والتي تضمنت التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز.