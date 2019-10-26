ممثلة شهيرة توثق لحظة الاعتداء عليها بالضرب على يد طبيبتها

موسكو(صدى):

أقدمت طبيبة تجميل روسية على ضرب الممثلة الروسية الشهيرة فالنتينا سيدوروفا ؛ إثر خلاف فيما بينهما.

ووثقت فالنتينا الهجوم من قبل جراحة التجميل الخاصة بها أثناء تواجدها في عيادتها لإجراء بعد التعديلات على شفتيها.

ونشرت فالنتينا فيديو على مواقع التواصل ظهرت فيه والدماء تسيل من جبهتها ورأسها.

وكشفت لجمهورها إنها تعرضت للاعتداء على يد جراحة التجميل ” أوليسيا سوكولان”، أثناء جلسة تجميل داخل عيادتها.

وعن تفاصيل الخلاف قالت فالنتينا أنه وقع بينهما شجار عندما أرادت الدكتورة استخدام مادة كيميائية لا تحمل علامة تجارية، وعند رفض الممثلة لذلك دخلت معها في جدال طويل حتى انتهى بها الأمر إلى الاعتداء عليها وإصابتها بجروح متعددة.