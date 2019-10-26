الضباب يُسيطر على 5 مناطق بالمملكة.. والأرصاد تُحذر من تدني الرؤية

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تبيهات مبكرة بسيطرة حالة ضبابية على عدد من المناطق بالمملكة.

وتوقعت الأرصاد سيطرة الضباب على الحدود الشمالية في العويقيلة ورفحاء وعرعر، وطريف مما يؤدي لتدني في مدى الرؤية.

كما تشهد أيضا المنطقة الشمالية ( القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس التنورة) ضباب.

ويسيطر الضباب وتدني الرؤية أيضُا في عسير(أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، النماص، بلقرن ، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراه عبيده).

كما يسيطر الضباب على منطقة الجوف ( القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل).

وتشهد حائل أيضًا حالة ضبابية (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق).

وتنتهي الحالة الضبابية في تمام الساعة السابعة صباح اليوم السبت.