بديكورات فخمة.. آل الشيخ يُروج لـ ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن في موسم الرياض (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو يوثق جزءًا من ما ستكون عليه ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن، في موسم الرياض.

وعلّق «آل الشيخ» على الفيديو بالقول: « تخيل، بوريكم شي بسيط من اللي بنسويه بليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن، ويستاهل أكثر».

وتضمن الفيديو أماكن وديكورات فخمة، إذ يشمل الديكور كتابات بأحرف اللغة العربية، باعتبار أن الأمير بدر شاعر معروف وأحد أبرز رواد الحداثة الشعرية.