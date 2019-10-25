نشر : منذ 11 ساعة 10٬663 1 الاخبار المحلية شاهد.. تصوير جوي يوثق بردية حائل اليوم الجمعة علي العنزي(صدى): وثّق مقطع مصور، الحالة البردية التي ضربت مدينة حائل اليوم الجمعة. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد حذرت محافظات منطقة حائل من حالة ضباب متوقعة، تستمر حتى السابعة صباح غدًا السبت. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/10/حايل_الان-تصوير-جوي-لـ-بردية-الروض-شمال-غرب-حائل-اليوم-الجمعة-٢٥-اكتوبر-تصوير-عبدالله-المريخان-المصدر[email protected]_TEAM.mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85488 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم صيباً نافعاً مبارك .. آمين ,,