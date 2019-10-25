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شاهد.. تصوير جوي يوثق بردية حائل اليوم الجمعة

شاهد.. تصوير جوي يوثق بردية حائل اليوم الجمعة
علي العنزي(صدى):

وثّق مقطع مصور، الحالة البردية التي ضربت مدينة حائل اليوم الجمعة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد حذرت محافظات منطقة حائل من حالة ضباب متوقعة، تستمر حتى السابعة صباح غدًا السبت.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85488 ] نشر منذ 11 ساعة

اللهم صيباً نافعاً مبارك .. آمين ,,

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