شاهد.. تصوير جوي يوثق بردية حائل اليوم الجمعة

علي العنزي(صدى):

وثّق مقطع مصور، الحالة البردية التي ضربت مدينة حائل اليوم الجمعة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد حذرت محافظات منطقة حائل من حالة ضباب متوقعة، تستمر حتى السابعة صباح غدًا السبت.