مشهد مؤلم لمقتل متظاهر عراقي تلقى قنبلة في رأسه مباشرة (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، مشهد مأساوي للحظة مقتل متظاهر عراقي إثر إصابته بقنبلة غاز في رأسه مباشرة.
وأوضح الفيديو، الشاب مرمي على الأرض والدخان يتصاعد من رأسه، في مشهد مؤلم.
واستخدمت قوات الأمن العراقية، قنابل الغاز في تفريق آلاف المحتجين في بغداد، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85467 ] نشر منذ 9 دقائق
هذا اللي يبونه طواغيت إيران ..
,, يطلقون كلابهم بين المتظاهرين ويضربون باالطرفين الأمن والمتظاهرين على حد سواء ، حتى يشتبك المتظاهر ورجل الأمن فيما بينهم .. لإشعال نار لا يمكن ان تنطفي إلا بسيول من الدم من الطرفين ،، والرابح طواغيت الصفويين الإيرانيين .. ضربوا ابناء البلد ببعضهم والخساير فيما بينهم …
.. اللهم اهلك طواغيت الصفويين وأتباعهم اينما كانوا .. آمين ..