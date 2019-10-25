مشهد مؤلم لمقتل متظاهر عراقي تلقى قنبلة في رأسه مباشرة (فيديو)

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشهد مأساوي للحظة مقتل متظاهر عراقي إثر إصابته بقنبلة غاز في رأسه مباشرة.

وأوضح الفيديو، الشاب مرمي على الأرض والدخان يتصاعد من رأسه، في مشهد مؤلم.

واستخدمت قوات الأمن العراقية، قنابل الغاز في تفريق آلاف المحتجين في بغداد، ما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين.