إبراهيموفيتش: إذا رحلت عن الدوري الأمريكي لن يتذكره أحد

ماجد محمد(صدى):

أثار اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش جدلا بتصريحه حول رحيله عن فريقه لوس أنجلوس غالاكسي.

وقال اللاعب السويدي إنه لن يتذكر أحد الدوري الأميركي لكرة القدم إذا رحل النجم السويدي عن الفريق بنهاية عقده الحالي.

وصرح بذلك عقب خروج فريق غالاكسي من منافسات التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي بالدوري الأميركي، إثر الهزيمة أمام لوس أنجلوس إف.سي 3 – 5 .

وقد تكون هذه المباراة هي الأخيرة لإبراهيموفيتش (38 عاما) في الدوري الأميركي حيث ينتهي عقده مع غالاكسي في ديسمبر المقبل.

وقال إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، السابق: أمامي شهران آخران في العقد مع غالاكسي، وسنرى ما سيحدث، إذا بقيت، فالدوري الأميركي سيكون جيدا، لأن العالم كله سيشاهده. وإن لم أبقَ، لن يتذكر أحد ما هو الدوري الأميركي.