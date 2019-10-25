بالفيديو.. 3 فتيات يقتحمن مجال البناء والتعمير ويكسرن احتكار الرجال للمهنة

تبوك(صدى):

سلّط تقرير تليفزيوني، الضوء على ثلاث فتيات شقيقات من تبوك نجحن في كسر احتكار الرجال لمهنة البناء والتشييد، اشتغلن في مجال البناء والتعمير.

وتحدثن الفتيات لبرنامج «mbc في أسبوع»، إذ قالت مريم الكثيري إن الفكرة جاءت من والدهن وتبنتها الشقيقات الثلاث، مؤكدة تطلعهن إلى أن تكون الفكرة مفيدة للمجتمع.

كما أشار شقيقتها ربى، إلى أن الزبائن كانوا محدودين في بداية مشوارهن، وبعد اكتساب الخبرة أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

وأكدت أن تقبل المجتمع في البداية للفكرة كان صعبًا ومرفوضًا لكن تغيرت تلك النظرة فيما بعد.