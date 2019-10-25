إيقاف الأنشطة السياحية في مصر بتوجيه رسمي

القاهرة(صدى):

وجهت وزار ة السياحة المصرية، اليوم الجمعة، وكالات السفر والسياحة بإيقاف كل الأنشطة السياحية في جميع المحافظات، إثر اضطراب الطقس.

وشمل التوجيه الذي أصدرته الوزارة: إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص، يومي الجمعة والسبت، وذلك في المدن المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وقال بيان الوزارة: هذا الإجراء يأتي حرصا على سلامة السائحين، وسائقي الحافلات السياحية، والمرشدين السياحيين.

كما شددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات، “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق الشركة المخالفة”.

وكان مجلس الوزراء المصري قد كلف جميع الوزارات والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.