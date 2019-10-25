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تحذير من استمرار الأمطار الغزيرة على الشمالية والقصيم

تحذير من استمرار الأمطار الغزيرة على الشمالية والقصيم
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على الحدود الشمالية والقصيم.

وحذرت من استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البرد حتى الثانية صباح السبت، على الحدود الشمالية.

كما حذرت من استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على القصيم، حتى الثانية صباح غدًا السبت.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85488 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يستر على المسلمين الموحدين في كل مكان .. آمين ,,

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