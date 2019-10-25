وفاة 5 أشخاص في حادث مروع قرب المزاحمية

بدر الحارثي(صدى):

شهد طريق المزاحمية – الرين حادثًا مروعًا فجر اليوم حيث ادى الحادث الذي وقع بين مركبتين ألى وفاة خمسة أشخاص فيما تسبب نفس الحادث في إصابة أربعة اخرين.

وتعود أسباب الحادث ألى انحراف إحدى المركبات عن مسارها وانحرافها للمسار الآخر لتتقابل السيارتان وجها مما تسبب في هذا العدد من الوفيات والإصابات .

وطالب سالكي الطريق بسرعة إنجاز ازدواج الطريق الحيوي بعد أن شهد الكثير من الحوادث المفزعة .

وباشرت فرق الهلال الأحمر والمرور وأمن الطرق والدفاع المدني والنقل الحادث وقامت بازالة كل تبعاته من الموقع .