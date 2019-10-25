«المطلق» يوجه رسالة للأزواج

علي القحطاني(صدى):

وجّه الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي، نصيحة للأزواج.

وأكد أن كلًّا من الزوجين مكمل للآخر يتعاونان في تربية أولادهما على الدين والأخلاق ويبنيان معًا الحياة السعيدة المحفوفة برضوان الله بتشاور فيما بينهما وتناصح على ما فيه خيري الدارين.

وأضاف: « قال الله تعالى: {وأْتَمِرُوا بينكم بمعروف} أي ليأمر كل منكما الآخر بالخير ويقبل منه المعروف في كل الأحوال».