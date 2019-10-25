حكومة الحريري تضع شرطًا للاستقالة
قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم االجمعة، إنه لا نية للحكومة أن تستقيل.
وأوضح المصدر أنه لا نية للاستقالة من جانب الحريري قبل الاتفاق مع كافة الأطراف السياسية حول أسماء الوزراء في الحكومة المستقبلية.
وأكد المصدر على أن الاستقالة دون اتفاق مسبق على حكومة جاهزة ”مستبعدة“.
وجاء ذلك عقب انتهاء لقاء ”مفاجئ“ بين الحريري، والرئيس ميشال عون، داخل القصر الجمهوري.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3139 ] نشر منذ 12 دقيقة
حلوة ذي الناس تقلك ارحل
تقول نتفق على حكومة جديدة يعني بتحط انت وياة ديكور للشعب وانتم من خلف الستار تنهبون وتنصبون ولمصالح البلد تعطلون