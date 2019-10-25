حكومة الحريري تضع شرطًا للاستقالة

بيروت(صدى):

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم االجمعة، إنه لا نية للحكومة أن تستقيل.

وأوضح المصدر أنه لا نية للاستقالة من جانب الحريري قبل الاتفاق مع كافة الأطراف السياسية حول أسماء الوزراء في الحكومة المستقبلية.

وأكد المصدر على أن الاستقالة دون اتفاق مسبق على حكومة جاهزة ”مستبعد‎ة“.

وجاء ذلك عقب انتهاء لقاء ”مفاجئ“ بين الحريري، والرئيس ميشال عون، داخل القصر الجمهوري.