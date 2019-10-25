صورة استفزازية.. عنصر من «حزب الله» يعتدي على جندي لبناني

بيروت(صدى):

أثارت صورة استفزازية، غضب الشعب اللبناني بعد رؤية أحد عناصر حزب الله يهاجم جندي من الأمن الداخلي للبلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد والتي تدخل يومها التاسع اليوم الجمعة.

وكان موقف حزب الله التابع لإيران واضحًا منذ بداية الاحتجاجات، حيث تم الاعتداء على المتظاهرين في أكثر من مناسبة من قبل عناصرهم.

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