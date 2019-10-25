صورة استفزازية.. عنصر من «حزب الله» يعتدي على جندي لبناني
أثارت صورة استفزازية، غضب الشعب اللبناني بعد رؤية أحد عناصر حزب الله يهاجم جندي من الأمن الداخلي للبلاد.
يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد والتي تدخل يومها التاسع اليوم الجمعة.
وكان موقف حزب الله التابع لإيران واضحًا منذ بداية الاحتجاجات، حيث تم الاعتداء على المتظاهرين في أكثر من مناسبة من قبل عناصرهم.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85488 ] نشر منذ 13 ساعة
مانزلوا إلا لتأجيج النار بين المتظاهرين ورجال الأمن ،،،
,, مع المعمعه كل يتهم الثاني الأمن والمتظاهرين ، ويخرج منها حزب الشيطان ، كأنه لم يفعل شي ..
,, مثلما عملوا في مظاهرات الدول الأخرى ، وأسعروا نيرانهم ، كلما خمدت اشعلوها من جديد ، وهذا اللي حصل في مصر وسوريا ، بينما في السودان انتبهوا لهم ، من ثالث او رابع محاوله ، طردوهم شر طرده ,, وقبلها في تونس وليبيا في البدايات ، هم بس يولعوا النيران وينسحبوا عندما تتعظم وتستعر .. وكذالك بااليمن يفعلون ..
,, قاتلهم وأفناهم عن آخرهم ، هم وطواغيت الصفويين في إيران .. آمين ,,