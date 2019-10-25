لاعب أبها يٌهدي هدفه لـ «حمدالله»

ماجد محمد(صدى):

قال صالح آل عباس، لاعب فريق أبها لكرة القدم، أن هدفه في شباك الفيحاء ضمن المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إهاء لنجم النصر عبدالرزاق حمدالله.

واحتفل اللاعب بهدفه على طريقه نجم النصر المغربي، وقال : خطرت لي الفكرة قبل أيام، شعرت بأنني سأسجل هدفا في شباك البرتقالي، ففضلت أن يكون هديتي لحمدالله”.

وتابع “أبها، كان يستحق الفوز على الفيحاء، بعد المستوى الكبير الذي ظهر به، علينا الآن التركيز على لقاء الاتحاد، في الجولة الثامنة”، مشددا على أنه يسعى إلى تحقيق الكثير مع فريقه، ويعمل بشكل متواصل مع زملائه لتقديم أفضل النتائج”.

وعن حمدالله قال :كنت أتابعه منذ أن كنت لاعبا في نجران الموسم الماضي، ما يعجبني فيه أنه يتعرض لكثير من الضغط، ورغم كل ذلك يبدع ويسجل الأهداف، لذا رأيت أن أقدم له هدية معنوية بسيطة لأنه كان داعما لي، ز وقف معي منذ انتقالي للنصر، وكانت البداية في المعسكر الخارجي بداية الصيف الماضي حتى انتقلت لأبها بنظام الإعارة، ما زلت أذكر موقفا رائعا له عندما دعمني وساندني قبل مباراة النصر، والسد القطري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كان اللقاء الأخير لي بشعار النصر، قبل انتقالي إلى أبها معارا، فأردت أن أرد الجميل له، فأرسل لي رسالة شكر على إهدائي الهدف له ولم تخل كلماته من الدعم والمساندة، إنه نجم متميز وزميل أعتز بمعرفته”.