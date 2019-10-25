رغم الإخفاق.. ساري يرفض منع رونالدو من تسديد الضربات الحرة

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي ساري، اليوم الجمعة، على أنه لن يمنع كريستيانو رونالدو من تسديد الركلات الحرة رغم السجل السيئ له في تسديدها مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ونفذ رونالدو 28 ركلة حرة مع يوفنتوس منذ انضمامه في بداية الموسم الماضي، لكنه فشل بتسجيل أي هدف منها.

وتصدى الحراس لـ7 ركلات، وسدد ركلتين خارج المرمى، بينما اصطدمت 19 ركلة بالحائط البشري، بينما أضاع ركلتين جديدتين أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وتعرض رونالدو لحملة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في وجود اثنين من المتخصصين بتسديد الركلات الحرة، وهما: ميرالم بيانيتش، وباولو ديبالا.

وقال المدرب الإيطالي: الركلات الحرة؟ نملك خيارين للتسديد بالقدم اليمنى، وهما بيانيتش، ورونالدو، ويمكنهما حسم الأمور فيما بينهما كما يحدث في أي فريق آخر“.

ويملك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سجلًا متواضعًا مع منتخب البرتغال أيضًا في هذه الركلات

وقال ساري إن رونالدو قد يحصل على راحة في مرحلة ما دون تحديد موعدها.

وتابع:سيحصل على فترة راحة، لكن لا أعرف متى، وأتحدث معه يوميًا عن شعوره في الملعب وعن أرقام تأتي من أطباء ومتخصصين بالأحمال البدنية بعد انتهاء المباريات وسنتخذ القرار بناءً على حالته.