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  • نشر : منذ 43 دقيقة
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  • حوادث

بالصور .. إصابة شخص في حادث تصادم بالباحة

بالصور .. إصابة شخص في حادث تصادم بالباحة
بدر الحارثي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث تصادم مساء اليوم ونتج عنه إصابة شخص .

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 17:03مساءاليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة بالجرشي تحديداً وادي فيق.

وأردف الزهراني: تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافياً وكانت الإصابة حرجة وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة .

 


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