الهلال يواصل استعداداته للنصر.. وغدًا مران مغلق (صور)

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، استعداداته الميدانية؛ تأهبا لمواجهة ضيفه النصر، مساء يوم بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، كما تخلل التدريب جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على نصف الملعب.

كما أدى الثلاثي أمير كردي، محمد كنو وعمر خربين، برامجهم المعدة لهم مسبقا، فيما يختتم الفريق تحضيراته الميدانية بمران مغلق يقام مساء يوم غد السبت.

يذكر أن الهلال ينفرد بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة.