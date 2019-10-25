النصر يواصل استعداداته للهلال (صور)

طلال الغامدي(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الفريق مساء الأحد القادم أمام نادي الهلال.

واشتملت التدريبات على تمارين لياقية ومناورة كروية والجري حول الملعب، حيث شهدت التدريبات حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

وبدأت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، فيما طبق فيتوريا عددا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب، كما واصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح أدم برنامجهما التأهيلي.

وتأتي المباراة ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أن الهلال ينفرد بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة.