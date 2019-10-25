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بالفيديو.. طرق نجاح الحياة الزوجية وحمايتها من التفكك

بالفيديو.. طرق نجاح الحياة الزوجية وحمايتها من التفكك
علي القحطاني(صدى):

أوضح صالح المسلّم – مدرب معتمد وكاتب صحفي ، خلا حلوله ضيفاً ببرنامج ” سيدتي ” ، طرق نجاح العلاقة الزوجية ، مؤكدا أنه يجب على كل شخص يريد الزواج أن يسأل نفسه أولا “لماذا يريد أن تتزوج” .

قال صالح ، نرى في المرحلة الأخيرة استهتار بين المتزوجين حديثاً ، قبل السنوات الأخيرة كان هناك بعض الحياء والتحمل لعدم فك الشراكة ، لكن الآن هذا غير موجود وأسهل شئ يقومون به هو الانفصال .

وتابع صالح ، على جميع المقبلين على الزواج من شباب وفتيات أن يسألوا أنفسهم قبل الزواج ” ليش راح أتزوج ؟ ولماذا هذا الشخص ؟ ” ، وعلى الإنسان وضع خطة للزواج ، فزمان كان زواج الفتيات خاصة خوف من القبيلة أو الناس ، لكن الآن التغيير الثقافي والاجتماعي والعلم والمعرفة المرأة أصبح لها دور كبير اختيار الزوج .

وأضاف صالح ، نقدم دورات للشباب والفتيات لتوضيح طرق نجاح الحياة الزوجية ، حيث أن الزواج هو أول عقد شراكة بين الطرفين وبالتالي هو نواة المجتمع ، إذا أردت مجتمع ناجح يجب أن يكون هناك علاقات زوجية ناجحة .


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