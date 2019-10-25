إعصار يتجه نحو سلطنة عمان

مسقط(صدى):

توقع متنبئون جويون وخبراء أرصاد أن تتحول العاصفة المدارية ” كيار ” التي تواجدت في شرق بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الثالثة.

وقالت الأرصاد الجوبة في عمان: تصنيف الحالة المدارية شرق بحر العرب تطور إلى عاصفة مدارية تمت تسميتها (كيار) بسرعة رياح (34-45) عقدة حول المركز شرق بحر العرب.

وأضافت: من المحتمل تعمقها إلى إعصار مداري خلال 24 ساعة القادمة، وتتحرك باتجاه الغرب/ شمال غرب.

وتابعت: العاصفة تبعد 1500 كم عن رأس مدركة، وأنه لا يوجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

كما قال الراصد الجوي سامي الحربي: الحالة المدارية كيار متوقع أن تتطور إلى إعصار من الدرجة الثالثة، موضحًا أنّ ” مسارها المبدئي نحو جنوب سلطنة عمان “ .