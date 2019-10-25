الفيحاء يقلب الطاولة على الفتح

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي الفيحاء، من الفوز على الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من تسجيل الفتح الهدف الأول في المباراة من ضربة جزاء سددها مروان سعدان في الدقيقة 20، إلا أن الفيحاء تمكن من العودة في المباراة خلال الشوط الثاني.

وأحرز صامويل أوسو وسامي الخيبري وروني فرنانديز، أهداف الفيحاء في الدقائق 48، 51، 75، من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري.