بعد خيانة زوجها معها.. ديمة بياعة تسامح نسرين طافش

أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة السورية ديمة بياعة طليقة الفنان تيم الحسن، على أنها تسامح ولا تنسى في إشارة إلى أزمتها مع نسرين طافش منذ سنوات.

وكانت اتهمت ديمة بياعة زوجها تيم الحسن بخيانتها مع نسرين طافش، مما عرض الأخيرة للكثير من الانتقادات والاتهامات المستمرة حتى الأن، وكان أخرها اتهامها بوجود علاقة بينهما وبين طارق العريان زوج أصالة.

وقالت عن مسامحتها لنسرين (دون ذكر اسمها مباشرةً) في لقاء صحفي: ” أسامح لكن لا أنسى في حياتي بالعموم ” .

ولفتت إلى أنها ضد التنمر بجميع أشكاله ولا تتقبّل هذا الأمر حتى لأعدائها.