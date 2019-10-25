آل الشيخ: موسم الرياض يصل إلى 80% من التارجت المطلوب منه في آخره

عادل الحربي(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن وصول موسم الرياض إلى 80% من الهدف المطلوب منه في آخر الموسم، من أول 10 أيام فقط.

وقال آل الشيخ: «الحمدالله أن يصل موسم الرياض لـ ٨٠٪ من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول ١٠ أيام وباقي شهرين، أشكر كل من ساهم في هذا الموسم ودعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي التي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه».

وكان قد انتهت تذاكر واجهة الرياض ووصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية لليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح ملاهي وندرلاند الرياض، مساء اليوم، واستمرارها إلى 15 يناير، ويتم الحجز فيها من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .