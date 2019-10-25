مازال يجلس على المقاهي ويذهب لمنزله يوميا.. قيس سعيد يثير الجدل

تونس(صدى):

يبدو أن هناك اعتراضًا من البعض في توس على تصرفات الرئيس الجديد قيس سعيد التي يعابرها الأخرين تواضعًا وبساطة بينما يرى أخرون أنها لا تليق بالوضع الحالي.

وقال مصدر من الرئاسة التونسية، إن الرئيس الجديد قيس سعيّد رفض الإقامة في قصر قرطاج، وتمسّك بالعودة إلى منزله في منطقة المنيهلة (حي شعبي) يوميًا بعد إنهاء عمله، كما أعلن قبل فوزه بالرئاسة.

ولفت المصدر إلى أن هذا الأمر ليس جيد لأن، عودته للمنزل يوميًا تُسبب تعطيل حركة المرور كما أنه يتطلب توفير العشرات من الأمنيين والأمن الرئاسي لتأمين ذهاب وعودة الرئيس، إضافة إلى توفير عربات مصفحة وكاسحة ألغام ومروحية عسكرية يوميًا لحماية الموكب بكلفة تتجاوز الـ200 ألف دينار (حوالي 70 ألف دولار) شهريًا.

وقد تجد الرئيس التونسي جالسًا في مقهى شعبي يتناول قهوته بعد انتخابه، أو تجده يستقبل قيادات من حركة الشعب الفائزة في الانتخابات في قاعة الجلوس في منزله، وهو ما أثار جدلًا في صفوف ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ الحرصين على حياة الرئيس التونسي؛ حيث يرى الكثير أن تحركه بعشوائية قد يودي بحياته.