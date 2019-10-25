بالصور.. الكشف عن فولكس فاجن جولف 2020 الجديدة كليا

برلين(صدى):

كشفت فولكس فاجن عن جولف الجديدة كلياً، ولأول مرة ستتوفر السيارة بخمسة نسخ هجينة بعضهم بالقابس، وكلهم ببطاريات 13 كيلوواط\س تدعم القيادة بناء على الطاقة الكهربائية فحسب لـ 60 كيلومتر.

وتشمل مواصفات جولف الجديدة مصابيح أمامية وخلفية LED وفتح السيارة عن بعد ولوحة عدادات رقمية وشاشة 8.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ونظام الحفاظ على حارة الطريق ونظام رصد للمشاة، مع جنوط 16 إنش وشحن لاسلكي للهواتف والمزيد.

وتعتمد فولكس فاجن جولف الأحدث على محركات توربو ديزل وبترول جديدة بالحقن المباشر، بقوة تتراوح بين 90 إلى 300 حصان وجير يدوي بست سرعات أو مزدوج وأنظمة دفع أمامي أو رباعي.

ولا ننسى النسخ الهجينة لجولف، والتي تشمل موديلات هجينة مخففة بمولد كهربائي 48 فولت وبطارية ليثيوم ايون 48 فولت بقوة تتراوح بين 110 و150 حصان، مع نسخ أخرى هجينة بالكامل بقوة 204 أو 245 حصان.. وستصل جولف الجديدة للوكالات الأوروبية أولاً في ديسمبر.