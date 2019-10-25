المعهد التقني للتعدين يعلن تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المعهد السعودي التقني للتعدين، باب التسجيل لبرنامج الصيانة المنتهي بالتوظيف في شركة معادن للأسمدة؛ للعمل بمصنع رأس الخير.

وأوضح أن الشروط تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألايتجاوز عمره 28 عاما، أن يكون حاصلا على دبلوم في أحد التخصصات التالية (الكهرباء – الميكانيكا – أجهزة دقيقة – عمليات تشغيل)، أن يكون حاصلاً على معدل 2 من 4 أو 3 – 5.

وأشار إلى أن التسجيل يبدأ يوم الخميس الموافق 3 / 3 / 1441 هـ، وينتهى يوم السبت الموافق 12 / 3 / 1441 هـ.

كما يمكن التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا