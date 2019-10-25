المعهد التقني للتعدين يعلن تدريب منتهي بالتوظيف
فتح المعهد السعودي التقني للتعدين، باب التسجيل لبرنامج الصيانة المنتهي بالتوظيف في شركة معادن للأسمدة؛ للعمل بمصنع رأس الخير.
وأوضح أن الشروط تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألايتجاوز عمره 28 عاما، أن يكون حاصلا على دبلوم في أحد التخصصات التالية (الكهرباء – الميكانيكا – أجهزة دقيقة – عمليات تشغيل)، أن يكون حاصلاً على معدل 2 من 4 أو 3 – 5.
وأشار إلى أن التسجيل يبدأ يوم الخميس الموافق 3 / 3 / 1441 هـ، وينتهى يوم السبت الموافق 12 / 3 / 1441 هـ.
كما يمكن التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا
اترك تعليقاً