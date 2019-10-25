رسميًا.. تحديد كوالالمبور لإقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين ناديي العهد اللبناني ومضيفه نادي 25 أبريل الكوري الشمالي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن المباراة ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدلا من شنغهاي الصينية، وذلك في 4 نوفمبر.

وذكر الاتحاد في بيان له: «تم نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 بين العهد اللبناني ومضيفه نادي 25 أبريل الكوري الشمالي إلى 4 نوفمبر 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتم تحديد موعد انطلاق المباراة في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي».