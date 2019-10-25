« أنف » هند البلوشي تورطها وطبيب تجميل يدافع عنها (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

اضطرت الفنانة هند البلوشي، إلى الاستعانة بطبيب تجميل ليرد على منتقديها ومهاجميها بخصوص خضوعها لعملية تجميل في أنفها.

وأعربت الفنانة عن غضبها من التعليقات اللاذعة التي وُجِّهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها مقطع فيديو قبل وبعد المكياج.

وقالت إن هناك فرقًا بين عمليات التجميل والترميم ثم وجّهت سؤالاً للطبيب المتواجدة معه في عيادته من أجل كشف الفرق بين الأمرين.

وقال طبيب التجميل أن هناك فرقًا بين عمليات التجميل والترميم، فالأخيرة مثل التي خضعت لها هند البلوشي هو ترميم أنفها بعد تعرُّضها لحادث وأصبح هناك مشكلة في التنفس.

وأكد الطبيب خضوع هند البلوشي لعملية ترميم بسبب الحادث وليس رغبة في التجميل أو التغيير.