« دينار إسلامي نادر » مستخرج من منجم بين مكة والمدينة يباع بـ4.7 مليون دولار

نايف السالم(صدى):

باعت دار المزادات البريطانية “Morton $ Eden”، ديناراً عربياً نادرًا، مصنوعاً من الذهب الخالص، بـ4.7 مليون دولار، بعد أن قد حددت سعرًا مبدئيًا يقدر بـ1.77 مليون دولار أمريكي لبيع الدينار، وهو السعر الأعلى في تاريخ الدار البريطانية.

وقالت صحف بريطانية ، إن هذه العملة تعتبر واحدة من 12 دينارًا موجودة حاليًا في العالم، فيما يعد هذا الدينار هو ثاني عملة إسلامية تباع في المزاد.

ويرجع تاريخ هذا الدينار إلى عام 623 ميلادية (105 هجرية)، إبان العهد الأموي، وهو مصنوع من الذهب المستخرج من منجم كان تابعًا للخليفة الأموي، بمنطقة ”معدن بني سليم“ بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقيل إن الدينار الذي تم بيعه يسمى ”دينار 77″، حيث إن الخليفة الأموي الخامس، عبدالملك بن مروان، أمر بصكه، وبحسب خبراء فإنه أول دينار إسلامي صرف تمامًا، وكان بداية لمرحلة الاستقلال الاقتصادي للمسلمين عن الدولة البيزنطية.