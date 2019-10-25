كلوب يغازل توتنهام قبل مواجهته ويحذر لاعبيه

نواف السالم(صدى):

حرص يورغن كلوب مدرب ليفربول على تحذير لاعبيه من الاستهانة بتوتنهام بعد الانطلاقة المتواضعة له خلال الموسم الجاري.

وقال كلوب قبل مواجهة توتنهام يوم الأحد:شاهدت توتنهام يؤدي بشكل جيد مساء الثلاثاء، وهذا ما نفكر فيه دون انشغال بأن انطلاقته لم تكن كما توقعت (وسائل الإعلام).

وتابع:هذا لا يعني أن فريقهم لم يعد يتذكر كيفية لعب كرة القدم أو أن هاري كين أصبح عاجزًا، بل يمكنهم دائمًا تقديم أداء يليق بهم، وهذا ما يجب أن نتوقعه، لن نثق تمامًا في أنه لن يحدث أي ضرر بنا، إنه فريق من الصفوة في الدوري الممتاز وسيظل هكذا طيلة الموسم.